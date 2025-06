Roland Garros day 10 | Musetti si prende la semifinale

Il tennis è infuocato a Roland Garros! Mentre Musetti conquista la semifinale in una battaglia di pura grinta, il torneo femminile si anima con Swiatek e Sabalenka che continuano a incantare. Oggi tocca a Sinner salire sul campo: non mancate alle emozioni di TennisMania, in diretta alle 9:15. Restate con noi: il grande tennis vi aspetta ancora!

🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros day 10: Musetti si prende la semifinale

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Roland Garros 2025, strepitoso il tennis italiano: Musetti vola in semifinale. Anche Errani-Paolini proseguono il torneo https://ilfaroonline.it/2025/06/03/roland-garros-2025-strepitoso-il-tennis-italiano-musetti-vola-in-semifinale-anche-errani-paolini-proseguono- Tweet live su X

Leggo giornalisti che si strappano le vesti per Musetti Tiafoe, mentre io penso che sia stata una partita nel complesso bruttarella e va benissimo così, Muso continua a vincere pure le partite grigie, la bella notizia è questa. #tennis #rolandgarros Tweet live su X