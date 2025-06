roland garros chi è la tennista rivelazione lois boisson

A soli 22 anni, Lois Boisson sta lasciando il segno nel mondo del tennis. La giovane francese, fino a poco tempo fa sconosciuta ai più, ha sorpreso tutti con un percorso straordinario che l'ha portata alle semifinali di Roland Garros, dove affronterà la superstar Coco Gauff. Un'impresa che promette di scrivere il suo nome tra le grandi del campo e di ispirare nuove generazioni di tennisti.

Ha 22 anni appena compiuti e alla vigilia del torneo forse la conoscevano davvero in pochi. Ora Lois Boisson, tennista francese classe 2003, è sulla bocca di tutti dopo un percorso sensazionale e la qualificazione alle semifinali del Roland Garros, dove affronterà la numero 2 al mondo Coco Gauff. Boisson, infatti, ha superato ai quarti di finale anche Mirra Andreeva e ha conquistato un piccolo grande record: è la prima wild card a raggiungere una tra le prime quattro posizioni nella storia dell’Open di Francia. Lo ha fatto da numero 361 al mondo a inizio torneo. Per la 22enne è un risultato straordinario, se si pensa anche che si tratta del suo primo Slam in carriera. 🔗 Leggi su Lettera43.it