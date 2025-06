Roland Garros | Bublik ko in 3 set jannik Sinner vola in semifinale

Jannik Sinner vola in semifinale a Roland Garros, il secondo Slam della stagione! Con una prestazione impressionante, ha sconfitto in tre set il kazako Bublik, dimostrando talento e determinazione. Ora, l'azzurro si prepara a sfidare il vincente tra Djokovic e Zverev in una sfida che promette emozioni forti. La Francia è pronta a scrivere il prossimo capitolo di questa avvincente avventura tennistica!

Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali del Roland Garros, secondo slam stagionale, battendo in tre set il kazako Alexander Bublik, col punteggio di 6-1, 7-5, 6-0. Il prossimo avversario a Parigi del n. 1 del mondo sarà uno tra Novak Djokovic o Alexander Zverev, che si affronteranno stasera. "Ci eravamo già affrontati altre volte, ma contro avversari del genere non sai mai cosa aspettarti.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Roland Garros: Bublik ko in 3 set, jannik Sinner vola in semifinale

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l'elenco completo

SARA ERRANI E ANDREA VAVASSORI SONO IN FINALEEEEE La coppia azzurra, già vincitrice lo scorso anno agli US Open, conquista l'accesso alla finale del doppio misto al Roland-Garros grazie a un successo in due set su Zhang e Arevalo. Per un nu Tweet live su X

Dopo Ruud a Roma e Lehecka, anche Bublik esulta dopo il primo game del match vinto contro Sinner (grazie ad uno smash sbagliato da Jannik) #EurosportTennis #RolandGarros Tweet live su X