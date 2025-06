Roland Garros 2025 | Jannik Sinner c’è Bublik verso la semifinale Errani Vavassori in cerca della finale

Al Roland Garros 2025, l'italiano Jannik Sinner avanza verso la semifinale, mentre Errani e Vavassori cercano di conquistare un posto in finale. Il tennis italiano vive un momento d'oro, riflettendo un trend crescente nel nostro paese. L'emozione dei quarti di finale non riguarda solo i singolari: il doppio si fa sempre più avvincente. Chi sarà il nuovo campione? Non perdere neanche un colpo di questa storica edizione!

Ancora una giornata piuttosto lunga al Roland Garros 2025, la seconda dedicata ai quarti di finale. Si completa il quadro tanto tra gli uomini quanto tra le donne, ma ci saranno anche degli appuntamenti in tema di doppio, un lato importante da ricordare per via della persistente presenza di una fetta d’Italia. Ma andiamo con calma. Innanzitutto, Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo, che è rimasto uno dei due a non aver ancora perso un set nel corso del torneo, è atteso alla sfida con il kazako Alexander Bublik, per quello che è un confronto al tempo stesso inatteso e ricco di fascino. Se la presenza a questo punto del torneo del leader del ranking ATP era prevista, non si può dire lo stesso del ventisettenne che, nato a Gatchina, in Russia, rappresenta ormai il Kazakistan dal 2016. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025: Jannik Sinner, c’è Bublik verso la semifinale. Errani/Vavassori in cerca della finale

