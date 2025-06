Rogo all' università di Viterbo | a fuoco il tetto di Agraria Trovato vivo l' operaio disperso

Un incendio all'Università della Tuscia ha destato preoccupazione: il tetto della facoltà di Agraria è andato in fiamme, ma un operaio disperso è stato miracolosamente trovato vivo. Il Comune esorta i residenti a tenere chiuse le finestre nel raggio di un chilometro. Questo evento tragico mette in luce l'importanza della sicurezza negli ambienti universitari, un tema sempre più attuale nel dibattito pubblico. Rimanete informati, la sicurezza non è mai troppa.

L'incendio all'Università della Tuscia. Il Comune invita i residenti a tenere chiuse tutte le finestre nel raggio di un chilometro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Rogo all'università di Viterbo: a fuoco il tetto di Agraria. Trovato vivo l'operaio disperso

Viterbo, rogo all'Università della Tuscia: crolla il secondo piano. Evacuati gli studenti - Paura a Viterbo, dove un incendio ha devastato l'Università della Tuscia, causando il crollo del secondo piano.

Un vasto incendio si è sviluppato nella sede della facoltà di Agraria dell'Università della Tuscia a Viterbo. Il rogo,divampato poco dopo le 10,si è propagato anche a un'altra palazzina dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Un operaio risulta disperso. Tweet live su X

#Viterbo Vasto incendio alla facoltà di Agraria dell'Università della Tuscia. Studenti, docenti e personale sono stati allontanati. L'intera area è stata evacuata. Al momento non risultano feriti. Il rogo è divampato poco dopo le dieci e le cause sono in fase di acc Tweet live su X