Rogo all' Unitus | si indaga per incendio colposo area verso il sequestro

Un enorme incendio ha devastato la facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia, suscitando preoccupazioni e interrogativi sulla sicurezza. La procura di Viterbo ha aperto un'inchiesta per incendio colposo, al momento senza sospetti, e si indaga per chiarire le cause di questa tragedia. L’attenzione ora è rivolta a preservare il patrimonio universitario e garantire che si faccia piena luce su quanto accaduto, perché la verità non resti nel buio.