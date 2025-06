Rogo all' Unitus | si indaga per incendio colposo area verso il sequestro | FOTO e VIDEO

Un vasto incendio scoppiato mercoledì mattina presso la facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia sta destando preoccupazione e indagini serrate. La procura di Viterbo ha aperto un fascicolo per incendio colposo, con l’obiettivo di chiarire le cause e valutare eventuali responsabilità. Sono in corso accertamenti mediante foto e video sequestrati. La comunità universitaria e non solo attendono risposte per garantire sicurezza e prevenzione futura.

La procura di Viterbo ha aperto un'inchiesta per incendio colposo in merito al vasto rogo divampato mercoledì mattina, 4 giugno, sul tetto della facoltà di agraria dell'Università della Tuscia. Il fascicolo, attualmente a carico di ignoti, è stato affidato alla procuratrice facente funzioni Paola.

