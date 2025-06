Rogo a Università della Tuscia | Comune invita a tenere chiuse finestre nel raggio di 1 Km

Un incendio devastante ha colpito l'Università della Tuscia, sconvolgendo la tranquillità di Viterbo. Con il fumo che si alza nel cielo, il comune invita i cittadini a chiudere finestre e porte. Questo evento riporta alla luce la necessità di sicurezza negli ambienti di lavoro e studio, in un'epoca in cui la prevenzione è fondamentale. Come possiamo proteggere i nostri spazi? La risposta è più urgente che mai.

Paura a Viterbo per un incendio che è scoppiato questa mattina, intorno alle 10, presso l'Università della Tuscia. Le fiamme, come si vede in alcuni video diffusi via social, hanno praticamente invaso il tetto della struttura all'interno della quale erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Come segnala anche " Il Messaggero ", è crollato il secondo piano, luogo in cui si trovavano tutti gli uffici. Sono stati evacuati in tempo tutti gli studenti, al pari dei docenti e anche del personale amministrativo. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e le unità del 118. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it