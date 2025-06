Roccella | ok Cdm contrasto cyberbullismo

Il governo si impegna a proteggere i più giovani con il nuovo decreto legislativo contro il cyberbullismo, approvato il 19 maggio. Annunciato dalla ministra Eugenia Roccella, rappresenta un passo decisivo nella tutela dei minori, rafforzando le iniziative di prevenzione e contrasto. Questo importante intervento dimostra la volontà di creare un ambiente digitale più sicuro e rispettoso per i giovani utenti, garantendo loro un futuro più sereno e protetto.

19.05 Il governo ha approvato il decreto legislativo per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo Lo ha annunciato la ministra per la Famiglia,le pari opportunità e la natalità,Eugenia Roccella,in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Cdm. Il provvedimento rappresenta "un passo ulteriore nella tutela dei minori, in linea con l'impegno che il governo ha sempre speso su questo fronte.-ha spiegato Roccella- Saranno rafforzati gli strumenti per il contrasto e la prevenzione di questi fenomeni". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it