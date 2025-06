Rocca chiude la classifica di gradimento dei governatori | il presidente del Lazio è penultimo

Francesco Rocca, presidente del Lazio, chiude la classifica di gradimento tra i governatori italiani, superando solo Renato Schifani della Sicilia. Questo sondaggio mette in luce un tema cruciale: la crescente insoddisfazione dei cittadini nei confronti della politica locale. In un'epoca in cui la partecipazione civica è fondamentale, è interessante osservare come le aspettative verso i leader regionali siano sempre più alte. Quale sarà il futuro della governance laziale?

Nel sondaggio sul gradimento dei governatori italiani, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, precede soltanto Renato Schifani, governatore della Sicilia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Rocca chiude la classifica di gradimento dei governatori: il presidente del Lazio è penultimo

Scrive fanpage.it: Francesco Rocca è penultimo nella classifica di gradimento dei governatori italiani, un sondaggio realizzato da Swg e diffuso oggi dall'agenzia Ansa. Il presidente della Regione Lazio precede soltanto ...

Gradimento dei governatori, Marsilio al 35%, è terzultimo

Come scrive msn.com: (ANSA) - PESCARA, 04 GIU - Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, governatore in quota FdI eletto per il secondo mandato nel 2024, ha un gradimento del 35%. È quanto emerge da un sondagg ...

De Pascale settimo nella classifica dei governatori, il gradimento è al 45%

Lo riporta msn.com: A pochi mesi dall’elezione, l’ex sindaco di Ravenna entra nella classifica che vide il suo predecessore Stefano Bonaccini arrivare primo due anni fa ...