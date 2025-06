Roberta Metsola presidente del Parlamento europeo | È Roma che indica la strada della Storia

Roma non è solo il cuore pulsante della storia europea, ma anche il simbolo di un’unità che si rinnova nel tempo. È qui, tra le sue antiche pietre e i suoi monumenti, che si scrive il futuro, illuminando con la sua grandezza le strade della politica e della cultura. E ora, con Roberta Metsola come presidente del Parlamento Europeo, questa tradizione di leadership e visione si proietta verso nuove sfide, indicando la strada della storia ancora una volta.

