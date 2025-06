Roberta Metsola dice finalmente la verità | ci sarà riarmo senza nessun esercito unico

Roberta Metsola finalmente rompe il silenzio: il riarmo è alle porte, ma senza un esercito unico. In un contesto globale in cui l’insicurezza cresce giorno dopo giorno, le sue parole risuonano come un campanello d’allarme. Interessante notare che, mentre si avanza verso nuove strategie di difesa, il tema delle fake news continua a dominare la scena. La verità, come l’olio, affiora sempre, ma a che prezzo?

di Pietro Francesco Maria de Sarlo La verità è come l'olio fino, con il tempo viene a galla. Questa è l'unica difesa contro le fake news perché a propagandarle spesso sono proprio i potenti e i giornali che invocano controlli e censure preventive se non addirittura leggi perché, si sa, dietro una fake news c'è sempre lo straniero e questo straniero quasi sempre è Putin. Romano Prodi da Fazio il 9 marzo 2025: "Il riarmo europeo è un primo passo necessario ma poi subito un unico comando con un'unica strategia per un unico esercito europeo". Con sfumature diverse più o meno lo stesso concetto lo hanno espresso Draghi, Gentiloni e Mattarella con il suo recente 'nessun dorma'.

