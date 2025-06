Robe Da Mati - La nostra Africa A cosa serve la Cooperazione Internazionale?

Pochi giorni ci separano dall’inizio della nona edizione di “Robe Da Mati”, un festival che celebra la “Follia Necessaria”: quella spinta creativa e visionaria capace di trasformare l’arte in un potente strumento di dialogo e cambiamento, superando confini e barriere. In un mondo sempre più interconnesso, la cooperazione internazionale diventa il motore per condividere idee, culture e innovazioni, rendendo questa follia collettiva ancora più significativa e necessaria per il progresso globale.

Pochi giorni separano dall’inizio della nona edizione del festival “Robe Da Mati”. Ad andare in scena sarà la “Follia Necessaria”, intesa come spinta creativa e visione, a tratti folle, che trasforma l’arte e la cultura in uno strumento di dialogo e di cambiamento, e, in questo caso, che supera. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - “Robe Da Mati” - "La nostra Africa. A cosa serve la Cooperazione Internazionale?"

Segui queste discussioni su X

Allegri che è stato fermo, ma fermo vero, 3 degli ultimi 6 anni è un fenomeno della panchina, Inzaghi che si va a prendere 52 milioni in Arabia con la situazione economica globale più precaria di sempre è un bollito, robe da matti Tweet live su X

ROBERTO VECCHIONI " I genitori devono starsene a casa loro e star zitti”. Ma robe da matti! E questo era un insegnante! Tweet live su X

To Let by B. M. Croker ? | A Mysterious Ghost Story of Secrets and Shadows