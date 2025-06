Rkomi annulla tutte le date del tour e scoppia il giallo ma il motivo è solamente artistico

Rkomi sorprende tutti e annulla il suo tour estivo, scatenando un giallo tra i fan. Ma dietro questa decisione c'è una scelta puramente artistica! In un'epoca in cui gli artisti cercano sempre nuovi modi per innovare, Rkomi dimostra di voler alzare l'asticella della sua musica. Riuscirà a riconquistare i suoi sostenitori con un progetto ancora più audace? La curiosità cresce: restate sintonizzati!

Ieri pomeriggio sui social è scoppiato il giallo sul tour estivo di Rkomi. Diversi fan del rapper hanno condiviso lo screenshot della mail ricevuta dai rivenditori ufficiali in cui si comunicava che il biglietto per la data prescelta del tour, regolarmente acquistato, era annullato per motivi organizzativi. La notizia di fondo è che Rkomi ha annullato all’improvviso tutti gli impegni live previsti, nonostante abbia appena pubblicato l’album “decrescendo.”. Le ipotesi in circolazione sono state le più disparate dalla vendita dei biglietti ai problemi logistici. In realtà il tour, che doveva iniziare il 9 luglio, ha subito una battuta d’arresto per altri motivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rkomi annulla tutte le date del tour e scoppia il giallo, ma il motivo è solamente artistico

vabbe deve star succedendo per forza qualcosa perché non è possibile che prima Rkomi annulla il tour, dopo poche ore stessa cosa Bresh... mi sta facendo preoccupare come cosa onestamente Tweet live su X

vabbe mirko rkomi sono felice sarai ai tim summer hits ma puoi dirci perché hai deciso di annullare tutto il tour o no??? mi sembra folle che lui continui a postare ma non dica neanche una cazzo di parola riguardo i concerti boh vabbe Tweet live su X

mirko rkomi che annulla tutto il suo tour e noi che dobbiamo venirlo a sapere prima dai siti di vendita dei biglietti, poi da una mail e poi, forse, da mirko stesso... boh ok Tweet live su X

