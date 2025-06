Rkomi annulla tutte le date del tour | che succede?

Rkomi annulla il suo tour, lasciando i fan in ansia e interrogativi. Un'email anonima ha comunicato la notizia, scuotendo le città di Bologna, Roma e Milano. Questo colpo di scena si inserisce in un trend più ampio di artisti che riconsiderano le loro tournée in un’epoca post-pandemia, dove salute e benessere diventano priorità. Resta da chiedersi: cosa ci riserverà il futuro musicale? Un punto interessante è che la trasparenza nella comunicazione è più cruciale

L'annuncio tramite una mail anonima. Rkomi non andrà in tour o meglio ha annullato tutte le sue date del tour. I fan l'hanno scoperto attraverso una mail arrivata all'improvviso nelle ultime ore. «Gentile Cliente, ti informiamo che le seguenti date del tour sono state annullate». Le città coinvolte sono Bologna, Roma e Milano: principali tappe prima di andare in altre località dove comunque non si terranno i concerti. Sui social si è diffuso lo sgomento e la sorpresa. Rkomi è stato uno degli artisti protagonista a Sanremo e uscito con un nuovo album il 23 maggio. A svelare il "mistero" ci ha pensato nella sua newsletter, Selvaggia Lucarelli.

Rkomi annulla all’improvviso i concerti estivi. Perché ha fatto saltare le date e il calendario del nuovo tour: «Preferisce ambienti più intimi» - Rkomi sorprende tutti e annulla i concerti estivi, puntando su esperienze più intime. In un panorama musicale sempre più affollato, il cantante milanese sceglie di rimanere fedele alla sua autenticità, abbandonando le grandi arene.

