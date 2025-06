Rkomi annulla all’improvviso il tour estivo | cos’è successo

Un'improvvisa doccia fredda per i fan di Rkomi: il tour estivo è stato annullato! Dopo il lancio del suo atteso album "Decrescendo", l'artista milanese ha sorpreso tutti con questa decisione. Ma cosa si nasconde dietro? In un periodo in cui la salute mentale degli artisti è al centro del dibattito, Rkomi potrebbe voler riflettere su come tornare più forte. Restate sintonizzati, perché ogni grande artista sa trovare la strada verso la rinascita!

Improvviso colpo di scena per i fan di Rkomi. L’artista milanese, che a fine maggio ha rilasciato il suo nuovo album Decrescendo, ha infatti deciso di annullare tutto il suo tour estivo e le date del mese di ottobre fra Bologna, Milano e Roma. Chi aveva acquistato un biglietto ha ricevuto infatti una mail automatica riportante la cancellazione «per motivi organizzativi» e le informazioni per richiedere il rimborso. Immediata la preoccupazione dei supporter, considerando che il cantante 31enne non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione nemmeno attraverso il suo account social. Cos’è successo allora? A dare una spiegazione è stata Selvaggia Lucarelli nel suo Substack. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Rkomi annulla all’improvviso il tour estivo: cos’è successo

Rkomi annulla all’improvviso i concerti estivi. Perché ha fatto saltare le date e il calendario del nuovo tour: «Preferisce ambienti più intimi» - Rkomi sorprende tutti e annulla i concerti estivi, puntando su esperienze più intime. In un panorama musicale sempre più affollato, il cantante milanese sceglie di rimanere fedele alla sua autenticità, abbandonando le grandi arene.

vabbe deve star succedendo per forza qualcosa perché non è possibile che prima Rkomi annulla il tour, dopo poche ore stessa cosa Bresh... mi sta facendo preoccupare come cosa onestamente Tweet live su X

