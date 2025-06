Rivolta nel carcere di Marassi | il penitenziario circondato dalla polizia

Una violenta rivolta ha scosso il carcere di Marassi, a Genova, trasformando il penitenziario in un campo di tensione e caos. Le forze dell'ordine sono accorse in massa, mentre ambulanze e polizia hanno preso d'assalto l'area circostante. Le notizie che giungono parlano di feriti, alimentando l’apprensione per la situazione. Cosa ha scatenato questa esplosione di violenza nel cuore di una struttura già segnata da criticità ? Scopriamolo insieme.

Una rivolta è scoppiata nel carcere di Marassi, a Genova, dove in questi minuti sono intervenute diverse ambulanze, le volanti della polizia di Stato, i carabinieri e la polizia locale che ha chiuso l'area circostante al penitenziario. A quanto sembra ci sarebbero dei feriti sia tra gli agenti di. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Rivolta nel carcere di Marassi: il penitenziario circondato dalla polizia

