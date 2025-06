Rivolta nel carcere di Marassi | celle devastate e due agenti feriti

La recente rivolta nel carcere di Marassi ha scosso Genova, con celle devastate e due agenti feriti in uno scontro che ha messo in allarme tutta la città. La tensione si è scatenata tra le mura di un istituto già fragile, alimentata da accuse di violenze e disordini. Ora, mentre le forze dell'ordine cercano di ristabilire l’ordine, il caso solleva ancora una volta interrogativi sulla sicurezza e le condizioni delle carceri italiane. F...

È rientrata poco fa la rivolta nel carcere di Marassi, a Genova. Qui un centinaio i detenuti della seconda sezione hanno dato via alle proteste. Genova Today riporta che il tutto sarebbe nato a causa di un presunto stupro di un giovane detenuto. Il personale amministrativo è stato messo in sicurezza, mentre gli agenti sono in tenuta antisommossa. Fuori dal carcere sono arrivati polizia e carabinieri in attesa di capire se entrare o meno. Intanto, una volta rientrata la protesta, si parla di due piani distrutti per oltre 100mila euro di danni. Rivolta nel carcere di Marassi (Genova): due piani devastati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it