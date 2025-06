Rivolta nel carcere di Marassi a Genova | i detenuti sul tetto

Una tensione crescente scuote il carcere di Marassi a Genova, dove alcuni detenuti hanno preso il controllo del tetto durante una rivolta esplosa mercoledì. La situazione ha messo in allerta le forze dell'ordine e causato feriti tra gli agenti, mentre le ambulanze sono intervenute per soccorrere i coinvolti. Un episodio che solleva interrogativi sulla gestione e le condizioni delle strutture detentive italiane, lasciando il paese in allerta.

Alcuni detenuti sono riusciti a salire sul tetto del carcere di Marassi, a Genova, durante la rivolta che si è scatenata mercoledì all'interno della struttura. Decine di detenuti avrebbero preso possesso di una sezione della casa circondariale dando vita a disordini in cui almeno due agenti sono rimasti feriti. Sono intervenute diverse ambulanze del 118 e le forze dell'ordine: polizia e carabinieri sono fuori dalla struttura in attesa di valutare se entrare o meno. Il personale amministrativo è stato messo in sicurezza, mentre gli agenti sono in tenuta antisommossa. La polizia locale ha chiuso l'area circostante alla struttura.

