Rivolta nel carcere di Marassi a Genova | 2 agenti feriti e oltre 100mila euro di danni Resa dei conti tra detenuti

Una violenta rivolta scuote il carcere di Marassi a Genova, coinvolgendo circa 200 detenuti, molti dei quali stranieri. L’episodio, che ha provocato il ferimento di due agenti e danni per oltre 100mila euro, ha scosso le autorità e riaccende il dibattito sulla gestione delle carceri italiane. Le cause della protesta sembrano riconducibili a tensioni interne irrisolte, ma cosa si nasconde dietro questa escalation? Entriamo nel cuore della vicenda.

Detenuti in rivolta nel carcere di Marassi a Genova. La protesta, circa 200 persone coinvolte tra cui molti stranieri, ha causato il ferimento di due agenti della polizia penitenziaria ed è rientrata dopo circa un’ora. Secondo il segretario della Uilpa polizia penitenziaria Gennarino De Fazio, la rivolta sarebbe scoppiata in seguito a un tentativo di stupro di un detenuto. “Altissima tensione nel carcere di Marassi, a Genova, dove si sono registrati violenti disordini da parte di alcuni dei detenuti, prevalentemente stranieri e ristretti in I e II Sezione”. Così in una nota il Sappe che parla di una situazione incandescente, che avrebbe avuto un prologo ieri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it