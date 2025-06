Rivolta al Marazzi detenuti sul tetto

Un'eco di proteste risuona nel carcere di Marassi a Genova, dove decine di detenuti hanno sfidato le mura di cemento per far sentire la propria voce. Salendo sui tetti, hanno denunciato gravi abusi e violenze subite da un compagno, accendendo i riflettori su una realtà spesso dimenticata. In un clima di tensione, le forze dell'ordine sono intervenute, ma la lotta per la dignità continua a farsi sentire.