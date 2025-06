Rivolta al Marassi detenuti sul tetto

Una situazione di tensione esplode nel carcere di Marassi a Genova, dove diverse decine di detenuti hanno preso d'assalto i tetti in segno di protesta. Il malcontento si è amplificato a causa di presunti abusi subiti da un compagno, scatenando una rivolta che ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine. Scopriamo insieme le ragioni di questo gesto estremo e le ripercussioni che potrebbe avere sulla vita carceraria.

15.20 Rivolta nel carcere di Marassi a Genova. Diverse decine di detenuti sono usciti fuori dalle celle. Alcuni hanno raggiunto la barriere che precedono un muro di cinta. Altri sono saliti sui tetti del carcere. I detenuti hanno denunciato le sevizie su un detenuto che sarebbero avvenute ieri ad opera di altri carcerati. Sono intervenuti diversi reparti della polizia penitenziaria. Le forze dell' ordine schierate anche all'esterno del carcere. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

