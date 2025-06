Ritrovata morta Denisa Paun escort 30nne scomparsa a Prato | straniero in manette

Una triste svolta scuote la comunità di Prato: il corpo di Denisa Paun, trentenne scomparsa settimane fa, è stato ritrovato senza vita a Montecatini. La polizia ha fermato un uomo straniero di 32 anni, sospettato di averle tolto la vita e di aver nascosto il suo corpo. Un caso che lascia sgomenti e ma anche inasprisce il dibattito sulla sicurezza e la tutela delle vittime.

Il corpo di Denisa Adas, la trentenne scomparsa da Prato a metà del mese scorso, è stato trovato privo di vita a Montecatini: la procura di Prato ha fermato un trentaduenne straniero con le accuse di omicidio e soppressione di cadavere.

