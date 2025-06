Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 5 giugno | Miguel sprofonda nella spirale dell’autodistruzione

Preparati a vivere un emozionante ritorno a Las Sabinas, dove i personaggi affrontano tempeste emotive e scelte difficili. Miguel si immerge nella spirale dell'autodistruzione, tra litigi e tentazioni, mentre il destino dei protagonisti si intreccia ancora una volta. Non perdere il nuovo episodio di domani, giovedì 5 giugno alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. La suspense è servita: cosa riserverà il futuro a questa famiglia tormentata?

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: Dopo l'addio di Esther, Miguel accusa Gracia, litiga con tutti e rischia di cedere di nuovo all'alcool e alla rabbia.. Ritorno a Las Sabinas prosegue domani giovedì 5 giugno con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata di Regreso a Las Sabinas, questo il titolo originale della soap: Esther cerca di dimenticare il dolore buttandosi a capofitto nel lavoro. Nell'episodio precedente Esther, tornata da una conferenza, decide di chiudere il fidanzamento con Miguel, consapevole che lui prova ancora sentimenti per Gracia, la quale, da quando è ritornata da Madrid, si mostra ancora innamorata di lui. 🔗 Leggi su Movieplayer.it