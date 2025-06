Ritiro rifiuti ingombranti di Amia nuovo numero e orari ampliati per il servizio gratuito

Amia rivoluziona il servizio di ritiro rifiuti ingombranti! Con un nuovo numero, 800 904 363, e orari ampliati, la gestione dei tuoi rifiuti diventa più semplice e accessibile. In un contesto di crescente attenzione alla sostenibilità, questa iniziativa rappresenta un passo avanti verso una città più pulita e ordinata. Non perdere l'opportunità di liberarti degli ingombri in modo responsabile: prenota subito!

È attivo da l’800 904 363, il nuovo numero Amia per prenotare il servizio gratuito di ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio. Il vecchio contatto rimarrà comunque attivo e, tramite segreteria, informerà gli utenti su nuovo numero e orari. Questi ultimi, in particolare, aumentano di molto. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Ritiro rifiuti ingombranti di Amia, nuovo numero e orari ampliati per il servizio gratuito

Contenuti che potrebbero interessarti

San Mauro Pascoli, il servizio di raccolta dei rifiuti organici implementato con un ritiro aggiuntivo - Il Comune di San Mauro Pascoli annuncia un potenziamento del servizio di raccolta dei rifiuti organici, che a partire da giovedì 15 maggio offrirà un ritiro aggiuntivo.

Segui queste discussioni su X

Ritiro rifiuti ingombranti: nuovo numero e orari ampliati per il servizio gratuito e a domicilio https://tgverona.telenuovo.it/attualita/2025/06/03/ritiro-rifiuti-ingombranti-nuovo-numero-e-orari-ampliati-per-il-servizio-gratuito-e-a-domicilio… Tweet live su X

2 giugno, variazioni raccolta rifiuti porta a porta Articolo integrale su https://occhioviterbese.it/2-giugno-variazioni-raccolta-rifiuti-porta-a-porta/… #PortaaPorta #Ritirorifiuti #Occhioviterbese #Tuscia #provinciadiViterbo #News #Notizie #Online Tweet live su X

??Lunedì 2 giugno, Festa della Repubblica, la raccolta rifiuti sarà regolarmente effettuata. In zona A verranno pertanto ritirati organico, indifferenziato e pannolini. #bareggio Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Amia, ritiro ingombranti: nuovo numero da chiamare e nuovi orari

Come scrive veronaoggi.it: È attivo da oggi, 3 giugno, l’800 904 363, il nuovo numero di Amia per prenotare il servizio gratuito di ritiro dei rifiuti ingombranti ...

Rifiuti ingombranti, nuovo numero e orari ampliati per il ritiro gratuito a domicilio

Riporta giornaleadige.it: È attivo da oggi un nuovo numero verde per richiedere il ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti a domicilio: si tratta dell’800 904 363, canale diretto messo ...

Sciopero generale, coinvolta anche Amia: «Possibili disagi e disservizi nella raccolta e ritiro dei rifiuti»

Lo riporta veronasera.it: Consigli utili Amia ha voluto fornire alcuni accorgimenti che l ... Infine, per chi avesse prenotato il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti, l’azienda consiglia di esporre regolarmente i ...