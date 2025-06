Ritiri Napoli De Laurentiis | De Bruyne non è l’acquisto più importante No pronostici portano sfortuna

L’estate del Napoli si infiamma con il volto noto di Aurelio De Laurentiis che svela i dettagli dei ritiri a Dimaro e Castel di Sangro. Tra appuntamenti di mercato, entusiasmo per il ritorno in Champions e la certezza della guida di Antonio Conte, i tifosi sono pronti a vivere un nuovo capitolo di passione azzurra. Segui in diretta la presentazione e scopri cosa riserva questa calda stagione!

Da Palazzo Petrucci, Aurelio De Laurentiis presenta i due ritiri estivi a Dimaro e Castel di Sangro: segui la diretta testuale Il Napoli programma la sua calda estate, tra colpi di mercato e soprattutto la preparazione alla nuova stagione e il ritorno in Champions League. Confermato Antonio Conte, sono confermati anche i due ritiri estivi a Dimaro e Castel di Sangro, ormai tappe fisse per la squadra azzurra. Il primo raduno in Trentino è previsto dal 17 al 27 luglio, mentre il secondo in Abruzzo dal 30 luglio al 14 agosto. Pochi giorni dopo comincerà la stagione del Napoli con la prima giornata di campionato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ritiri Napoli, De Laurentiis: “De Bruyne non è l’acquisto più importante. No pronostici, portano sfortuna”

Aurelio De Laurentiis esalta ancora una volta il trionfo del Napoli Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione dei ritiri precampionato di Dimaro e Castel Di Sangro, il Presidente ha sottolineato i meriti di Conte e non solo

#DeLaurentiis: "Quest'anno investirò circa 300 milioni di euro" Sui contratti: "Il ministro Abodi presto porterà la scadenza dei contratti fino ad otto anni"