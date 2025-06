Rita Poggi | Siamo disgustati si infanga la memoria di Chiara | non aveva segreti né amanti | I Cappa all' attacco | contro di noi inciviltà

Nel cuore di Garlasco, la memoria di Chiara Poggi è minacciata da insinuazioni e calunnie. La madre, con un grido di dolore, difende l'onore di una figlia descritta come pura e semplice. In un momento in cui la verità sembra sfuggire, è fondamentale unirsi per proteggere la dignità di chi non può più parlare. Scopriamo insieme la storia di Chiara e il valore della giustizia che va oltre le parole.

La madre della ragazza uccisa a Garlasco: «Nostra figlia era una ragazza pulita, semplice. Quello che è grave è che si fanno illazioni su una ragazza che non può difendersi». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Rita Poggi: «Siamo disgustati, si infanga la memoria di Chiara: non aveva segreti né amanti» | I Cappa all'attacco: contro di noi inciviltà

Rita Poggi, abbiamo ancora attrezzi camino di allora - Rita Poggi ricorda con angoscia l'orribile mattino del 13 agosto 2007, quando la vita le è stata stravolta dalla tragica morte della figlia Chiara.

Esclusiva #Garlasco, dietro la scia di suicidi la verità su Chiara #Poggi https://iltempo.it/attualita/2025/05/14/news/garlasco-dietro-suicidi-verita-omicidio-chiara-poggi-42608928/… @tempoweb Tweet live su X

Rita Preda e Giuseppe Poggi spiegano perché rimangono convinti che il colpevole dell’omicidio sia l’ex fidanzato della figlia, condannato in via definitiva a 16 anni Tweet live su X