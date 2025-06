Rissa con botte da orbi bastonate e colpi di cric alla periferia di Moncalieri | otto denunciati di cui cinque feriti

Nella notte di Moncalieri, una rissa tra gruppi rivali ha messo in scena la violenza urbana che, purtroppo, sembra ripetersi sempre più spesso nelle periferie italiane. Otto denunciati e cinque feriti: un triste bilancio che riporta l'attenzione su un tema scottante. La tensione sociale cresce e l'eco di queste scontri risuona, chiedendo con urgenza soluzioni concrete. Cosa si sta facendo per riportare la calma nelle nostre città?

Nella notte di ieri, martedì 3 giugno 2025, due gruppi rivali, uno composto da rom e l'altro composto da italiani, si sono affrontati a colpi di bastoni e cric in borgata Tagliaferro a Moncalieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia cittadina scatenando il fuggi-fuggi, ma.

