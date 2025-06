Rissa all’Arenella polizia spara colpo in aria | 6 arresti nella notte

Notte di tensione all'Arenella: una rissa sfociata in violenza ha portato a sei arresti e un colpo di pistola sparato in aria dalla polizia. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di crescente preoccupazione per la sicurezza nelle nostre città , dove le strade sembrano sempre più teatro di scontri. Un fatto che invita alla riflessione: cosa sta accadendo veramente nelle nostre comunità ?

Sei arresti all'Arenella nella notte per rissa; la Polizia è intervenuta all'Arenella, nei pressi dell'ingresso della Tangenziale, esploso un colpo di pistola in aria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

