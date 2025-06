Risorse inadeguate e liste d' attesa la Caritas | La salute mentale a Roma è un diritto inattuato

Risorse insufficienti e lunghe liste d’attesa ostacolano l’accesso alle cure per la salute mentale a Roma, dove strutture inadeguate e carenza di spazi di ascolto amplificano il problema. La Caritas di Roma denuncia una realtà che ancora oggi trasforma un diritto fondamentale in un sogno irraggiungibile. A lanciare l’allarme è la stessa organizzazione, che ha deciso di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni su una questione urgente e cruciale per il benessere della comunità.

