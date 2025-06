rischio immunità la data che fa tremare ilaria salis

La data che potrebbe cambiare tutto si avvicina, e con essa il destino di Ilaria Salis. La Commissione Juri si prepara a decidere sul suo futuro, mentre l'immunità diventa il fulcro di un dibattito che scuote le fondamenta della democrazia europea. Rischio o salvezza: quale sarà il vero peso di questa decisione cruciale?

La Commissione Juri è pronta a votare per l'immunità di Ilaria Salis, che ora implora ed eleva il suo caso come elemento fondamentale per la tenuta democratica europea.