Rischio cardiaco lo studio conferma | ecco come ridurlo

L'aumento degli infarti in Italia è allarmante, ma la buona notizia è che possiamo fare la differenza. Uno studio recente conferma che una dieta equilibrata e uno stile di vita attivo possono ridurre significativamente il rischio cardiaco. Pensateci: alimentarsi in modo sano non è solo una tendenza, ma un vero e proprio scudo contro le malattie! È tempo di prenderci cura del nostro cuore e fare scelte consapevoli.

Negli ultimi anni i numeri di infarti in Italia sono aumentati in maniera elevata. E la qualità alimentare può aiutare molto la salute Le morti per infarto sono in continuo aumento e il lavoro da parte dei medici è quello di portare a ridurre al minimo il rischio di attacchi cardiaci. I medici da tempo suggeriscono uno stile di vita adeguato che può essere per esempio con tanta attività fisica o magari un pranzo e una cena con la giusta quantità di carboidrati o grassi assunti. (Pixbay) – cityrumors.it Secondo uno studio effettuato su 200mila persone hanno osservato la qualità delle diete a basso contenuto di carboidrati e grassi e ci sono delle novità importanti. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Rischio cardiaco, lo studio conferma: ecco come ridurlo

Argomenti simili trattati di recente

Studio dell’Università di Padova: il bodybuilding estremo aumenta il rischio cardiaco 5 volte - Uno studio dell'Università di Padova rivela che il bodybuilding estremo aumenta di cinque volte il rischio di problemi cardiaci.

Segui queste discussioni su X

New Podcast! "Diabete tipo 2: genetica, sedentarietà da TV e rischio cardiovascolare - A cura di Jonida Haxhi, Roberto Pippi e Carmine G. Fanelli" on @Spreaker Tweet live su X

Inter-Barcellona, arresto cardiaco a San Siro per un tifoso: “Defibrillato 4 volte” Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Rischio cardiaco, ecco quanto incide la qualità degli alimenti

Secondo msn.com: AGI - La qualità degli alimenti consumati è un fattore cruciale per la salute cardiaca, tanto quanto la quantità di carboidrati o grassi assunti. Lo rivela uno studio condotto da Zhiyuan Wu, ricercato ...

“Qualità ingredienti conta più della dieta”/ Lo studio di Harvard: “Minor rischio di malattie cardiache”

Da ilsussidiario.net: Un interessante studio realizzato dai ricercatori di Harvard pone l'accento sulla qualità degli ingredienti rispetto ad una dieta ...

Cuori non così «matti». Scompenso cardiaco, mortalità dimezzata in 30 anni

Come scrive gazzettadiparma.it: «Quando nel 1995 cominciammo a raccogliere dati nei pazienti con scompenso cardiaco cronico la mortalità era più del doppio. Oggi è di circa il 5%». A sottolinearlo è stato nei giorni scorsi Aldo Magg ...