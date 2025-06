Riqualificazione dei sottopassaggi di piazza Marconi l' Accademia di belle arti offre un progetto

L'Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento si fa portavoce di un'innovativa iniziativa: la riqualificazione dei sottopassaggi di piazza Marconi. Questo progetto, già approvato dalla Regione, non solo trasformerà gli spazi in luoghi funzionali e accattivanti, ma darà anche voce alla creatività degli studenti, rendendo la piazza un vero punto di riferimento culturale. Scopriamo insieme come l'arte può ridisegnare il nostro ambiente!