Ripatransone piange Giuseppina Recchi | aveva 95 anni

Ripatransone piange la scomparsa di Giuseppina Recchi, un simbolo di dedizione e amore familiare. A 95 anni, ha vissuto una vita ricca di esperienze, circondata dall’affetto delle figlie Fulvia e Paola. La loro scelta di accudire la madre a casa, in un’epoca in cui il supporto familiare è sempre più raro, ci invita a riflettere sull’importanza dei legami intergenerazionali. Un gesto d’amore che arricchisce la nostra società.

Giuseppina Recchi, che avrebbe compiuto 95 anni a luglio, si è spenta nella notte di lunedì. Le figlie, Fulvia e Paola Lucidi, entrambe infermiere in pensione, l’hanno accudita per anni, allestendo in casa un letto attrezzato e prendendosi cura di lei, che non era più in grado di essere auto sufficiente. Vedova di Domenico Lucidi, detto ‘Mario de Mattepè’, Peppina è cresciuta a Ripatransone, dove con il marito costruì un’azienda familiare, incentrata sulla frantumazione e trasporto delle pietre per farne ghiaia. Mario e Peppina, dopo decenni di duro lavoro dall’alba al tramonto, divennero proprietari della terra, delle macchine, delle bestie e di vari appartamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it