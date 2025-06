Riforma degli Istituti Tecnici con il Decreto Scuola via libera definitivo con nuovi quadri orari e risparmi per 245 milioni di euro I numeri

Con il via libera definitivo del Parlamento al Decreto Scuola, arriva una svolta decisiva per gli Istituti Tecnici italiani. Nuovi quadri orari e risparmi di oltre 245 milioni di euro trasformano l’orizzonte dell’istruzione tecnica, promuovendo innovazione e sostenibilità . Questa riforma, parte integrante del PNRR, segna un passo avanti fondamentale per preparare studenti sempre più pronti alle sfide del futuro. Ma quali sono i dettagli e le implicazioni di questa rivoluzione?

Il Parlamento, con il via libera definitivo al Decreto Scuola lo scorso 3 giugno, ha dato l'ok anche alla riforma degli Istituti Tecnici. La misura, inserita nell'articolo 1 del provvedimento, attua la riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1 del PNRR e rappresenta una svolta nell'assetto ordinamentale dell'istruzione tecnica, con l'introduzione di nuovi quadri orari e un sistema di certificazione delle competenze più efficace. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Riforma Istituti Tecnici in quattro anni: perché eliminare l’ora di religione è pericoloso? - La riforma degli istituti tecnici in quattro anni, volta a uniformarsi agli standard europei, ha suscitato numerosi dibattiti.

