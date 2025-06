Riello la proprietà conferma la vendita | chieste garanzie

La conferma della vendita di Riello da parte di Carrier segna un momento cruciale per l’industria italiana del riscaldamento e condizionamento. Con 1.300 posti di lavoro a rischio, la situazione solleva interrogativi sul futuro della produzione italiana in un contesto di crescente attenzione alla sostenibilità energetica. Sarà fondamentale ora capire quali garanzie verranno offerte per tutelare i lavoratori e mantenere l’innovazione in un settore sempre più competitivo.