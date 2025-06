Riello incendio all' Unitus | Fiamme altissime

Un incendio devastante ha colpito l'Università della Tuscia al Riello, avvolgendo il campus in fiamme altissime e una nube di fumo visibile da lontano. Mentre le cause sono ancora in fase di accertamento, questo evento drammatico ci ricorda l'importanza della sicurezza nelle strutture pubbliche. In un periodo in cui la sostenibilità e la prevenzione sono al centro del dibattito, è fondamentale riflettere su come tutelare i nostri luoghi di cultura e apprendimento.

Incendio all'Università della Tuscia al Riello a Viterbo. Il fuoco è divampato, per cause ancora in fase di accertamento, poco dopo le 10 di oggi, mercoledì 4 giugno. Testimoni parlano di "fiamme altissime" e una nuvola di fumo nero si è alzata ed è visibile anche a distanza. In corso. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Riello, incendio all'Unitus: "Fiamme altissime"

