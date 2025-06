Riello incendio all' Unitus | Fiamme altissime | VIDEO e FOTO

Incendio all'Università della Tuscia: fiamme altissime hanno avvolto la facoltà di Agraria, creando momenti di paura e smarrimento. L’incidente, avvenuto mentre erano in corso lavori di manutenzione, riporta l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di studio e lavoro. In un periodo in cui le università cercano di riprendersi dall'impatto della pandemia, questo evento sottolinea l’importanza di investire nella prevenzione e nella protezione delle strutture. Resta alta l’attenzione su quanto

Incendio all'Università della Tuscia al Riello a Viterbo. Il fuoco è divampato, per cause ancora in fase di accertamento, poco dopo le 10 di oggi, mercoledì 4 giugno, alla facoltà di Agraria, dove sembrerebbe fossero in corso dei lavori. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Riello, incendio all'Unitus: "Fiamme altissime" | VIDEO e FOTO

