Ricercato in mezza Europa per furti prova a entrare in Italia come turista | arrestato appena sceso a Venezia

Un criminale ricercato in tutta Europa per una serie di furti, ha tentato di entrare in Italia come turista, sperando di eludere la cattura. Ma al suo arrivo all'aeroporto di Venezia, la sua sorte è cambiata: è stato arrestato immediatamente. Un altro esempio di come la cooperazione internazionale e la vigilanza delle forze dell’ordine italiane siano sempre più efficaci nel garantire la sicurezza. La legge non dorme mai.

Un cittadino straniero arrestato a Venezia per furti con scasso su mandato europeo. Fermato all'aeroporto Marco Polo di Tessera.

