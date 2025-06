Ricercato dalla Romania arrestato in una cascina isolata di Cavenago d’Adda | preso latitante

Un latitante romeno, ricercato per estorsione e lesioni, è stato catturato in una cascina isolata a Cavenago d'Adda. Il suo arresto non è solo un successo della polizia locale, ma si inserisce in un quadro più ampio di cooperazione europea nella lotta alla criminalità. Questo episodio ci ricorda l'importanza del lavoro di squadra tra stati per garantire sicurezza e giustizia. Chi sarà il prossimo a cadere?

Lodi – Eseguito mandato d'arresto europeo emesso dalla Romania. I poliziotti della squadra Mobile della Questura di Lodi hanno eseguito, stamattina mercoledì 4 giungo, un mandato d'arresto europeo, emesso dalla Romania lo scorso 21 maggio a carico di un 43enne residente nel Lodigiano e ritenuto responsabile di estorsione e lesioni personali aggravate nei confronti di un connazionale. L'uomo si era a llontanato dal luogo di residenza ed è stat o rintracciato al termine di una complessa attività investigativa, in un cascina isolata, nella frazione Soltarico di Cavenago D'Adda, ed è stato poi portato in carcere a Lodi, a disposizione della Corte d'Appello di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ricercato dalla Romania, arrestato in una cascina isolata di Cavenago d’Adda: preso latitante

