Ricerca malattie rare e nuovi farmaci | l’Aifa pubblica un bando da 178 milioni

L'AIFA lancia un bando da 178 milioni per la ricerca sulle malattie rare, un passo fondamentale in un contesto in cui l'innovazione farmaceutica è cruciale. Ogni paziente merita attenzione e cure efficaci, e questo investimento rappresenta una svolta per garantire speranza a chi vive nell'ombra. È il momento di dare voce a chi soffre, perché ogni malattia rara conta e ogni scoperta può fare la differenza.

L’ Agenzia Italiana del Farmaco ha pubblicato il bando di Ricerca Indipendente per l’anno 2025 sulle malattie rare che destina alla ricerca su queste patologie 17,8 milioni di euro. “Ogni malato raro ha diritto a speranza, dignità e cure innovative, ma per la loro bassa prevalenza le malattie rare pagano spesso lo scotto di essere poco attrattive per la ricerca profit, quella finanziata a fini commerciali”, afferma il presidente Robert Nisticò. “Per colmare questo gap, oltre ad aver adottato una serie di misure e incentivi che facilitano l’ingresso dei farmaci orfani sul mercato l’Agenzia sostiene economicamente la ricerca indipendente”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

