Ricavi in crescita bilancio positivo per Coap E la cooperativa dei panificatori si rafforza nel mercato acquisendo un' altra società

Coap è in piena espansione! Con ricavi che superano i 16,2 milioni di euro e un utile di 350mila euro, la cooperativa dei panificatori di Forlì si posiziona solidamente nel mercato. Ma non si ferma qui: l'acquisizione di un'altra società segna un passo strategico per rafforzare la sua competitività. In un contesto in cui il settore agroalimentare punta sempre più sulla qualità e sulla sostenibilità, Coap dimostra che crescita e collaborazione possono creare opportunità straordinar

Ricavi in crescita e bilancio positivo per Coap, la cooperativa di approvvigionamento tra panificatori e pasticcieri di Forlì. I ricavi nel 2024 hanno superato quota 16,2 milioni di euro, con un utile dopo le imposte di circa 350mila euro. Cresce anche il patrimonio netto, pari a poco meno di 2.

