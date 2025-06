Ribaltone Theo Hernandez | niente Arabia via con lo scambio

Theo Hernandez sorprende tutti: niente Arabia Saudita! Il terzino del Milan, al centro di un possibile scambio, sta facendo parlare di sé. La sua resistenza al trasferimento all’Al-Hilal potrebbe segnare una svolta epocale nel mercato calcistico, dove le stelle europee stanno rivalutando il loro futuro tra tradizione e nuove sfide. Rimanere nel club rossonero potrebbe essere solo l'inizio di un'avventura ancora più affascinante. Cosa deciderà Theo?

Possibile svolta a sorpresa per il futuro di Theo Hernandez. Niente Arabia Saudita: via dal Milan con lo scambio. Gli ultimi aggiornamenti Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, il Milan e l’Al-Hilal hanno già raggiunto l’accordo per il trasferimento di Theo Hernandez. Tuttavia, continua la resistenza del terzino francese che non gradirebbe la destinazione Arabia Saudita. Milan, Theo Hernandez rifiuta l’Arabia Saudita: può essere ceduto in Europa con lo scambio (Foto LaPresse) – calciomercato.it Il Nazionale francese è stato sempre poco propenso a lasciare il calcio che conta, quello europeo, anche se la proposta dell’Al-Hilal è davvero allettante: sul piatto ci sono 18 milioni di euro netti a stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Ribaltone Theo Hernandez: niente Arabia, via con lo scambio

Ribaltone Milan, addio a Theo Hernandez: preso già il sostituto - Rivoluzione in casa Milan: Theo Hernandez saluta, ma la dirigenza non si ferma. Con Massimiliano Allegri pronto a guidare il nuovo progetto tecnico, il club ha già individuato il suo sostituto.

