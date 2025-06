Ribalta Juve anche l’ex bianconero finisce sulla lista della società | può tornare con il ruolo di direttore sportivo! I dettagli

La Juventus è in piena fase di rinnovamento e l'idea di riportare un ex bianconero come direttore sportivo è un segnale forte. Con l’addio a Giuntoli, la società punta a costruire un futuro vincente. Tra i candidati spunta il nome di Riky Massara, già noto nel panorama calcistico. Questo trend di puntare su figure legate al club può rivelarsi decisivo per ricreare un legame con i tifosi e ripartire alla grande!

Ribalta Juve, può tornare con il ruolo di direttore sportivo: la società bianconera continua la ricerca del nuovo ds dopo l’addio a Giuntoli. La Gazzetta dello Sport ha fornito importanti aggiornamenti sulla ricerca del nuovo direttore sportivo in casa Juventus. Oltre ai nomi già noti, dall’ex Rennes e Milan Riky Massara all’ex Bayern Hasan Salihamidzic e Diego Lopez, nella lista dei bianconeri sarebbe entrato ora anche Ribalta. L’ex Juve, oggi all’AEK Atene, potrebbe tornare con il ruolo di direttore sportivo. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ribalta Juve, anche l’ex bianconero finisce sulla lista della società: può tornare con il ruolo di direttore sportivo! I dettagli

Altre letture consigliate

L’addio di Tudor ribalta la Juve: torna in Serie A - L'addio di Tudor scuote la Juventus, che si prepara a un clamoroso cambio in panchina. Con il ritorno in Serie A di un allenatore di grido, i torinesi si trovano in un equilibrio precario, tra incertezze e nuove sfide.

Segui queste discussioni su X

Dopo un inizio allucinante la #Juve la ribalta grazie a giocate individuali di Yildiz e Kolo e sfruttando due errori tecnici gravi del Venezia. La partita è aperta perché i bianconeri soffrono in difesa la velocità e dinamismo del Venezia. Bravi Costa e Thuram #Ven Tweet live su X

Juve che parte malissimo e va subito sotto. Impiega parecchio tempo per reagire poi la ribalta in pochi minuti, pari di Yildiz e raddoppio di Kolo Muani. Fine primo tempo: 2-1 bianconero, Juve che deve tenere dietro e cercare di triplicare, serve solo la vittoria a Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Juve, comincia l'era Comolli: oggi la prima apparizione alla Continassa

Lo riporta sportmediaset.mediaset.it: In casa Juve è cominciata l'era Comolli. In tarda mattinata, il nuovo dg bianconero ha varcato per la prima volta i cancelli della Continassa. Insieme a lui, presente anche Giorgio Chiellini, che avrà ...

Juve, comincia l'era Comolli, ma è già tempo di scelte: si va dritti su David per l'attacco

Riporta sportmediaset.mediaset.it: In casa Juve è cominciata l'era Comolli. In tarda mattinata, il nuovo dg bianconero ha varcato per la prima volta i cancelli della Continassa. Insieme a lui, presente anche Giorgio Chiellini, che avrà ...

Juventus, via al nuovo corso. Incontro fra Comolli e Tudor e caccia al ds: chi prende il posto di Giuntoli? Le alternative possibili

Riporta eurosport.it: CALCIO, SERIE A - Damien Comolli inizia in via ufficiale e concreta l'avventura come nuovo dg della Juventus. La prima mossa sarà l'incontro con Igor Tudor, con ...