Riarmo 16 Paesi Ue hanno chiesto l’attivazione della clausola per accedere a 150 miliardi di prestiti Ue | non c’è l’Italia

Mentre 16 Paesi dell'UE si uniscono per accedere a 150 miliardi di prestiti destinati al riarmo, l'Italia resta in disparte, sollevando interrogativi sul suo ruolo nella difesa comune. Questo assenteismo potrebbe riflettere una strategia più attenta e ponderata rispetto all'escalation militare europea. In un momento in cui la sicurezza è sempre più cruciale, cosa significa realmente non essere parte di questo grande progetto? Riflessioni che meritano attenzione.

Non c’è l’Italia tra i 16 Paesi membri dell’Unione europea che hanno richiesto l’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, passo propedeutico alla richiesta dei prestiti del programma Safe, destinati a finanziare gli investimenti nella difesa. Roma, che non si è mai opposta al mega progetto di riarmo europeo voluto con forza da Ursula von der Leyen, esplicita così, seppur non direttamente, la volontà di non creare ulteriore debito per investimenti nel campo della Difesa e della sicurezza. In tutto, sono sedici gli Stati dell’Unione ad aver richiesto l’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Riarmo, 16 Paesi Ue hanno chiesto l’attivazione della clausola per accedere a 150 miliardi di prestiti Ue: non c’è l’Italia

Il primo ministro danese, Mette Frederiksen, ieri ha dichiarato finita l'era dei paesi frugali, nel momento in cui la Danimarca e gli altri paesi europei sono costretti a una corsa al riarmo per affrontare la doppia sfida del disimpegno degli Stati Uniti dalla sicurezza

Riarmo, anche Bankitalia lo boccia: "Colpirà crescita e spesa sociale". La relazione di Panetta. Il Governatore contro il piano di Von der Leyen: "Aumenterà il divario tra i Paesi ed è inefficace". Di Marco Palombi