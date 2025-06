Riaperto il tratto compreso tra Avellino est e Benevento verso Canosa | 3 km di coda

Great news per gli automobilisti! La A16 Napoli-Canosa ha riaperto il tratto tra Avellino est e Benevento, dopo l'incendio di un mezzo pesante che aveva bloccato il traffico. Ora, con una corsia disponibile, le code si allungano fino a 3 km. Questo episodio evidenzia l'importanza della sicurezza stradale, mentre la mobilità torna a essere protagonista. Pianifica il tuo viaggio e segui sempre gli aggiornamenti per evitare imprevisti!

Alle ore 11:30 circa, sulla A16 Napoli-Canosa è stato riaperto il tratto compreso tra Avellino est e Benevento verso Canosa, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante andato in fiamme – ora spento – all’altezza del km 50+200. Attualmente, il traffico transita su una corsia e si. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Riaperto il tratto compreso tra Avellino est e Benevento verso Canosa: 3 km di coda

