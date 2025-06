Rho uomo di 61 anni morto in un incidente stradale con la moto

Questa mattina a Rho, un tragico incidente ha spezzato la vita di un uomo di 61 anni, coinvolto in uno scontro tra automobile e motocicletta. Questo evento ci ricorda l'importanza della sicurezza stradale, un tema sempre più attuale nel nostro paese. Con l'aumento del traffico e delle moto sulle strade, è fondamentale riflettere su comportamenti responsabili al volante. Ogni vita conta, non dimentichiamolo mai.

Un uomo di 61 anni è morto questa mattina a Rho in un incidente stradale. Questa mattina, poco prima delle 11,40, in via San Giovanni Bosco a Rho si è verificato lo scontro tra un’automobile e una motocicletta, che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Incidente a Rho, morto un uomo di 61 anni Sul . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Altri articoli sullo stesso argomento

Su questo argomento da altre fonti

Rho, morto a 35 anni con l’auto nell’Olona. I soccorsi erano arrivati subito ma poi si erano allontanati

Scrive ilgiorno.it: Rho (Milano) – Un uomo di 35 anni è morto in un incidente stradale la scorsa notte, la sua auto prima è andata a sbattere contro un new jersey in cemento, poi si è cappottata nel canale ...

Rho, 62enne in monopattino investito e ucciso da un camion. Era già morto all'arrivo dei soccorsi

Come scrive milano.corriere.it: Un uomo di 62 anni in monopattino elettrico è stato investito e ucciso da un camion a Rho, nel Milanese. L'incidente è avvenuto giovedì pomeriggio, intorno alle 17, in via Risorgimento.

Uomo in monopattino investito e ucciso da un camion a Rho

Segnala milano.repubblica.it: L’incidente mortale è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio a Rho all’altezza di via Risorgimento. Vittima un uomo con cittadinanza egiziana di 62 anni residente nel Comune alle porte di Milano.