Rho nuova ambulanza Dedicata ai volontari scomparsi

Rho celebra la dedizione dei suoi volontari con l'inaugurazione della 64ª ambulanza dell'associazione Rho Soccorso, dedicata a coloro che hanno lasciato un segno indelebile. I nomi dei volontari scomparsi adornano la fiancata, un tributo che ricorda l'importanza del volontariato in tempi difficili. In un mondo sempre più frenetico, gesti come questi ci ricordano il valore della comunità e della solidarietà. Scopri la storia dietro ogni nome!

È la numero 64 da quando è nata l’associazione e sulla fiancata porta riporta i nomi dei volontari scomparsi ai quali è dedicata: è la nuova ambulanza di Rho Soccorso inaugurata dal presidente Fabrizio Pregliasco e del sindaco Andrea Orlandi, alla presenza dei volontari, del vice sindaco Rita Vergani e dell’assessore alle politiche sociali Paolo Bianchi. "La numero 64 – ha spiegato il presidente Pregliasco – perché le abbiamo numerate tutte, è dedicata ad alcuni amici volontari che non ci sono più e ci guardano da lassù". I volontari scomparsi prematuramente sono Massimo, detto Rada che è stato volontario per 29 anni, Francoise volontario per 17 anni, Venanzio detto Venny che ha indossato la tuta arancione per 10 anni, Sergio per 7 anni, infine Bruno per 6 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rho, nuova ambulanza. "Dedicata ai volontari scomparsi"

Contenuti che potrebbero interessarti

Ospedale San Rocco, 1117 firme per la 'rinascita'. "Servono 7 medici e una nuova ambulanza" - Il Comitato “San Rocco Bene Comune” ha raccolto 1117 firme per chiedere la rinascita dell’ospedale San Rocco, segnalando la necessità di 7 medici e una nuova ambulanza.

Segui queste discussioni su X

L’unità mobile degli “Itinerari della Salute” della CRI ha fatto tappa a Rovigo per l’ottavo appuntamento del Tour della prevenzione cardiovascolare. Il viaggio continua con una nuova destinazione da raggiungere. Per info seguici o vai al link: https://cri.it/itine Tweet live su X

Ciampino. Incidente stradale in via Appia Nuova in prossimità dell'intersezione con via Capanne di Marino. Chiusa al transito via Appia Nuova direzione Albano nel tratto d'interesse. Prediligere percorsi alternativi. Grazie. Tweet live su X

Inaugurata a Pieve di Teco la nuova ambulanza della Croce Rossa: un dono in memoria di Bartolomeo e Gilberto /Le immagini https://imperiapost.it/722446/inaugurata-a-pieve-di-teco-la-nuova-ambulanza-della-croce-rossa-un-dono-in-memoria-di-bartolome Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Inaugurata tra gli applausi la nuova ambulanza di Rho Soccorso

Scrive primamilanoovest.it: Benedetta dal prevosto di Rho don Gianluigi Frova ora è pronta per percorrere chilometri per aiutare le persone in difficoltà. La nuova ambulanza è la numero 64 da quando è nata l'associazione Rho Soc ...

Nuova ambulanza nel nome di Romana

Come scrive msn.com: è stata dedicata la nuova ambulanza inaugurata domenica mattina all’interno della rocca albornoziana. Il mezzo entrerà in servizio per l’emergenza 118 in convenzione con l’Ausl ...