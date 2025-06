Revolut lancia la sua prima rete di ATM in Spagna e punta all' Italia

Revolut fa il suo ingresso trionfale nel mondo dei prelievi! Con l'inaugurazione della sua prima rete di ATM in Spagna, la neo banca britannica non solo conquista Barcellona, ma punta dritta all'Italia. Un passo audace per un'app che ha già conquistato milioni di utenti in tutto il mondo. Scopri come questa innovativa iniziativa sta cambiando il panorama finanziario e portando comodità e stile direttamente nelle tue tasche!