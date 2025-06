Retegui Juventus ora si può | l’Atalanta ha fissato il prezzo dopo l’addio di Gasperini a questa cifra si chiude

La Juventus torna alla carica per Mateo Retegui! Con l’Atalanta che ha fissato il prezzo dopo l’addio di Gasperini, il club bianconero potrebbe chiudere l'affare a breve. La caccia a nuovi talenti è più accesa che mai in un mercato sempre più globale. Retegui, capocannoniere della Serie A, rappresenta non solo una soluzione offensiva, ma un investimento strategico per il futuro. Sarà lui a guidare il nuovo attacco juventino?

Retegui Juventus ora si può: l’Atalanta ha fissato il prezzo dopo l’addio di Gasperini, a questa cifra i due club potrebbero chiudere l’operazione. Tra gli attaccanti accostati nel corso di queste ultime settimane al calciomercato Juventus c’è anche Mateo Retegui, centravanti capocannoniere dell’ultimo campionato di Serie A. Secondo quanto riportato da Tuttosport il suo nome resta tra i preferiti della nuova dirigenza per rinforzare il reparto offensivo. Dopo l’addio di Gasperini l’ Atalanta può aprire alla sua cessione ma serviranno almeno 40 milioni di euro. Questo il prezzo di mercato. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Retegui Juventus ora si può: l’Atalanta ha fissato il prezzo dopo l’addio di Gasperini, a questa cifra si chiude

Contenuti che potrebbero interessarti

Retegui Juventus, il bomber dell’Atalanta è sempre nel mirino! Novità sull’attacco della prossima stagione. Tutti i dettagli - Retegui Juventus: il goleador dell'Atalanta è sempre più nel mirino dei bianconeri. Con la prossima stagione alle porte, il calciomercato si preannuncia scoppiettante, con la Juve pronta a rivoluzionare il suo attacco.

Segui queste discussioni su X

David, scatto Juve ?? Finisce un’Inter, ora Cesc con Paz A Muso duro con eleganza e in semifinale riecco Alcaraz! ? Milan-Modric si scalda, via Maignan, c’è Vanja! ? Baroni al Toro con bonus Europa Buongiorno con la prima pagina del 4 giugno! Tweet live su X

?? Con il sogno di Victor #Osimhen svanito, più un obiettivo per Cristiano #Giuntoli, la nuova società guidata da Damien #Comolli potrebbe considerare i seguenti profili: Viktor #Gyokeres, Mateo #Retegui e Rasmus #Hojlund. [@Gazzetta_it] Tweet live su X

#Retegui #Juventus, l’italo-argentino è ancora un obiettivo di Madama? L’addio di #Giuntoli e l’avvento di #Comolli produce questa situazione. Ecco cosa filtra Tweet live su X